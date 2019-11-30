Москва, , 19:29 — REGNUM 17 декабря 2019 года в российских кинотеатрах будет показана опера Александра Бородина «Князь Игорь», премьера которой состоится на сцене Парижской национальной оперы. Титульную партию в ней исполняет Ильдар Абдразаков.

По информации российского новостного портала Colta.ru, трансляцию оперы можно будет посмотреть в Москве, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону. Над спектаклем «Князь Игорь» работали режиссер-постановщик Барри Коски, художник-постановщик Руфус Дидвисус, художник по костюмам Клаус Брунс, хореограф Отто Пихлер, художник по свету Франк Эвен и хормейстер Хосе Луис Бассо.

Стоит отметить, что Ильдар Абдразаков уже выступал с партией Князя Игоря, в 2014 году в Метрополитен-опере, а затем он исполнил ее на сцене Нидерландской национальной оперы.