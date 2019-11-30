Москва, , 19:37 — REGNUM Телеведущий и постоянный член жюри телевизионной юмористической игры «КВН» Юлий Гусман назвал шутку актера Сергея Светлакова на съемках «Встречи выпускников» КВН в Екатеринбурге в свой адрес «несмешной». Об этом 30 ноября он сообщил в интервью радиостанции «Говорит Москва».

«Ни шутки, ни юмора, ни чего-то острого, солёного, смешного я не заметил. Вообще не смешной [показалась история Светлакова — Ред.]. По-моему, в зале ни один человек не смеялся», — отметил Гусман.

От также уточнил, что в КВН отсутствует какая-либо цензура на шутки. Однако, в итоговую телепередачу попадают лучшие выступления, которые возможно транслировать многомиллионную аудиторию.

Напомним, накануне бывший участник «Уральские пельмени» Сергей Светлаков в эфире телепередачи «Вечерний Ургант» заявил о том, что в КВН вырезают шутки. В качестве примера он привел случай, который произошел во время съемок «Встречи выпускников» КВН в Екатеринбурге, во время выступления на котором он пошутил про то, что Гусман завалил их команду на разминке и, обращаясь к пяти тысячам уральских зрителей, назвал адрес гостиницы и номер аппартаментов Гусмана, пожелав при этом ему «хорошего вечера».

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