Москва, , 19:24 — REGNUM Российский рок-музыкант Сергей Шнуров, наставник на Первом канале известного шоу «Голос» попрощался с Миланой Рахмановой, одной из самых сильных участниц нынешнего смотра. Сообщается, что она попала в его команду на этапе слепых прослушиваний.

Сергей Шнуров Дарья Драй © ИА REGNUM

Она спела песню Survivor вместе с еще одним участником — Антоном Токаревым. Шнуров должен был определить, кто пройдет в следующий этап. Он заявил, что считает Милану уже состоявшимся артистом, поэтому и выбирает Антона.

По информации российского новостного портала Nation News, исполнительница отметила, что все равно считает себя победителем.

Во время слепых прослушиваний к Милане Рахмановой повернулись все наставники шоу «Голос». Тогда она исполняла хит Бритни Спирс «Toxic».