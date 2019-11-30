Оренбург, , 19:20 — REGNUM С 12 по 15 декабря в Оренбурге пройдет Международный конкурс исполнительного искусства Гран-при «Золотые таланты». Сообщается, что в программу мероприятия будет добавлена новая номинация — «Композиция».

В I тур прошли 16 скрипачей, 10 виолончелистов и 19 композиторов из России, Белоруссии, Украины и Германии.

По информации российского новостного портала Культура. рф, троим победителям творческого состязания вручат награды в размере 80 тысяч рублей. Обладатель Гран-при получит награду в размере 200 тысяч рублей.

В состав жюри входят известные композиторы и музыканты, среди которых руководитель Московской филармонии Александр Чайковский, народная артистка Ирина Бочкова, заслуженные артист России Алексей Васильев и другие.