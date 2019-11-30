Лос-Анджелес, США, , 19:18 — REGNUM 29 ноября стало известно, что известный американский актер Джонни Депп станет продюсером нового мюзикла о жизни рок-звезды Майкла Джексона. Постановка получила название «For The Love Of A Glove». Как сообщается, главным рассказчиком станет знаменитая белая перчатка певца, которую он постоянно носил на левой руке.

По информации российского новостного агентства Buro 24/7, автором сценария выступил Джулие Нитцберг, который широко известен по оперетте «Зверские теракты» о националистах и членах террористических группировок.

Он рассказывал, что изначально не знал, как освещать тему обвинений в адрес певца. «Давайте так. Во всем, в чем обвиняли Джексона, виновата его перчатка, которая на самом деле — пришелец из космоса, питающийся кровью мальчиков-девственников», — рассуждает он.

Премьера мюзикла состоится 25 января в Лос-Анджелесе.