Москва, , 19:09 — REGNUM Бренд «Меха Екатерина» продемонстрировал осенне-зимняя коллекцию. Об этом сообщает Buro 24/7.

Были показаны около ста моделей из меха лисы, норки, соболя, песца и каракуля. Примечательно, что в коллекцию вошли вещи и для женщин, и для мужчин. Само шоу было запоминающимся: по подиуму в шикарных меховых изделиях прошлись возрастные и плюс-сайз модели, а не только привычные манекенщицы, подходящие под привычные стандарты красоты.

По замыслу автора, образы из коллекции должны отсылать к произведениям Пушкина и исконно русскому крою. Показ посетило множество именитых гостей: главный редактор Vogue Маша Федорова, певица Анжелика Агурбаш, актриса Оксана Акиньшина, певец Авраам Руссо и многие другие.