Барселона, Испания, , 19:04 — REGNUM Известный на весь мир бренд Mango открыл новый центр логистики в Барселоне, способный в три раза увеличить нынешнюю производительность. Об этом сообщает Fashion United.

Производство будет способно обрабатывать до 75 тысяч изделий в час для их дальнейшей отправки в магазины Mango, находящиеся в 110 странах мира. Площадь здания поистине огромная — 190 000 кв. м, однако компания хочет увеличить территорию еще на 90 000 кв.м.

В работе центра задейстовано более 500 человек. А генеральный директор бренда Тони Руис оценил работу: «Мы гордимся тем, что наш центр — один из самых крупных и современных в Европе»