Москва, , 19:00 — REGNUM В Москве в бизнес-центре «Романов Двор» открылось новое пространство известного арт-бутика Altmans Gallery. Об этом сообщает официальный Инстаграм-канал галереи.

Специально для официального открытия нового филиала галерея привезла 10 знаковых работ с единственной в Восточной Европе выставки к 150-летию Анри Матисса «Страсть к цвету», а также избранные работы из собрания Altmans Gallery.

На открытии также проведи лекцию искусствоведа Бэллы Вороновой о творчестве выдающихся мастеров ХХ века. Эксперт поделилась интересными фактами из жизни Пикассо, Матисса, Шагала, других выдающихся мастеров ХХ века.