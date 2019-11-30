Москва, , 18:48 — REGNUM 3 декабря галерея ARTIS GALLERY откроет выставку «Стазис» художников Алексея Андреева, Юлии Лениной и Степана Артова. Об этом сообщает официальный сайт галереи.

Как отмечают искусствоведы, Алексей Андреев создает произведения в технике цифровой живописи. С помощью технологии дополненной реальности и специального приложения статичные изображения «оживают» на экране смартфона, что дарит возможность зрителям проживать многократно одни и те же сюжеты.

Картины Юлии Лениной созданы в технике абстракции. Акриловые краски в сочетании с мастихином дают возможность художнице создавать прихотливые смешения красок и изощренные цветовые переходы.

Степан Артов специально создал «Крипто-фловер». По задумке автора, робо-цветок питается позитивной энергией, которую получает от улыбок. Накопив достаточное количество положительного заряда, «Крипто-фловер» сможет воспроизвести себе подобного, что представляет собой аналогию цикла человеческой жизни.

Выставка продлится до 17 января 2020 года.