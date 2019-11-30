Москва, , 16:31 — REGNUM 7 декабря в Москве в Ruarts Galleryпройдет юбилейная выставка «DEEP INSIDE» Корнели Толленс, фотографа из Нидерландов. Галерее исполняется 15 лет. Об этом сообщает официальный сайт галереи.

Корнели Толленс — известный голландский фотограф. Будучи портретистом и модным фотографом, Корнели Толленс сотрудничает с такими журналами, как Vogue, Dutch, Elle, Elegance и другими. Фотографии Корнели Толленс регулярно выставляются в Милане, Париже, Амстердаме, Нью-Йорке, Киото, Брюсселе, Москве и других городах по всему миру.

Как отмечают искусствоведы, бархатные глубокие цвета, неочевидные благородные оттенки и полутона краски, мерцающий свет и смягчение контуров («сфумато») наследуют традициям лучших образцов европейской живописи, внимательной к деталям и фактурам.

Выставка продлится до 2 февраля 2020 года.