Москва, , 16:29 — REGNUM 3 декабря Новая Третьяковка откроет масштабную выставку «Невидимый свет» работ современного фотографа Арсена Ревазова. Об этом сообщает официальный сайт Третьяковской галереи.

В состав экспозиции войдут около 100 произведений фотографа разных лет, большинство из которых впервые будут показаны в России. Экспозиция делится на три раздела: в первом разделе будет представлен проект «Красная-прекрасная», где представлены фотоработы, посвященные России, обработанные инфракрасным цветом — так создается эффект красной печати.

Второй раздел выставки составят крупномасштабные работы, снятые в разных городах мира в технике инфракрасной фотографии с использованием приема двойной экспозиции. Третий раздел экспозиции, созданный при участии архитектора и художника Александра Бродского, будет посвящен Венеции.

Выставка продлится до 13 января 2020 года.