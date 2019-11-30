Москва, , 16:26 — REGNUM 19 декабря SAMPLE и HSE ART Gallery в Москве проведут первый совместный аукцион работ молодых художников — студентов Школы дизайна НИУ ВШЭ. Об этом сообщает официальный сайт Школы.

4 декабря в HSE ART Gallery откроется предаукционная выставка, которая продлится две недели, а 19 декабря переместитсяв один из залов ГУМа, где в тот же день при поддержке магазина «Секция» состоится масштабный предновогодний аукцион.

Отбор работ проходил в формате open call. В финальную экспозицию вошло более 30 работ студентов, среди которых живопись и тиражная графика, иллюстрации и плакаты, скульптуры и барельефы, отобранные комиссией проекта.