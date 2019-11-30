Флоренция, Италия, , 16:21 — REGNUM Основанная еще в 1970-х годах, марка Roberto Cavalli быстро приобрела статус символа роскоши и настоящего воплощения итальянского стиля. Стало известно, что недавно её приобрел Хуссейн Саджвани. Об этом сообщает Buro 24/7.

Хуссейн Саджвани, бизнесмен из ОАЭ, занимающий 962-е место в рейтинге миллиардеров, состояние которого оценивают в почти два миллиарда долларов, через компанию Damac Properties (DICO) приобрел полный контроль над модным домом. До этого Roberto Cavalli принадлежал итальянской компании Clessidra.

Сумма сделки не разглашается, однако итальянские издания писали о том, что компания может быть продана за 160 миллионов евро. Известно, что покупка бренда прошла быстро, и это никак не отразилось на его функционировании.