Дивногорск, Красноярский край, , 16:03 — REGNUM В поселке Овсянка Красноярского края состоялось вручение Всероссийской литературной премии имени Виктора Астафьева. Об этом сообщает Литературная газета.

Традиционно премия Астафьева в четырех номинациях: «Поэзия», «Проза», «Дебют» и «Иной жанр». В нынешнем году, который стал для премии юбилейным, 25-м по счету, оргкомитетом было получен рекордное количество заявок от участников — более трехсот. Лучшим в номинации «Проза» был признан Антон Шушарин из Архангельска, в номинации «Поэзия» — Оксана Ралкова из Челябинска, за лучший дебют была награждена Юлия Комаровская из Перми, а победу в номинации «Иной жанр» одержал Юрий Ромашков из Енисейска. Наградой победителю в каждой из номинаций стал денежный приз в размере 60 тысяч рублей.

Церемония вручения премии состоялась на родине писателя, в музее-библиотеке поселка Овсянка Красноярского края. В ней приняли участие президент Фонда имени В.П. Астафьева Михаил Тарковский, заместитель генерального директора АО «СУЭК-Красноярск» Марина Смирнова и заместитель Губернатора Красноярского края Василий Нелюбин.