Москва, , 15:59 — REGNUM 4 декабря в московской галерее «Ковчег» откроется групповая выставка «Четыре комнаты», которая является новым форматом традиционного декабрьского маркета «Искусство должно принадлежать». Об этом сообщает официальный страница события в Facebook.

Галерея в этом году решила собрать экспозицию почти полностью из произведений авторов, с которыми прежде не работали. Так, в одном из залов представлены работы постоянных авторов галерее из фондов «Ковчега», а остальных трех — работы новых авторов.

В экспозиции представлен проект «Дачи» Нины Кузьминой и Тимофея Яржомбека, вдохновленный образами старых подмосковных садовых товариществ. Работы Таси Васильковой, Андрея Кортовича, Ильи Овсянникова и Федора Акимова.

Выставка продлится до 29 декабря 2019 года.