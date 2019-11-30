Москва, , 15:57 — REGNUM Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов свой первый демокласс, прошедший в рамках выставки «Города в движении», посвятил Москве. Об этом сообщает Официальный сайт Мэра Москвы.

За два часа Сергей Кузнецов создал две картины — «Ночь. Варварка» и «Храм Василия Блаженного». Посетители в Медиацентре парка «Зарядье» и слушатели прямой трансляции увидели главного архитектора столицы в роли художника. Обе акварели были подарены парку «Зарядье».

Увидеть работы Сергея Кузнецова можно на выставке «Города в движении», которая работает в Медиацентре парка «Зарядье» до 15 декабря 2019 года. Здесь же можно посмотреть фильм, созданный на основе работ участников выставки — мастеров городского пейзажа и архитектурного рисунка: акварелистов Альваро Кастаньета и Томаса Шаллера, Сергея Кузнецова, графика Сергея Чобана.