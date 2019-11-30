Воронеж, , 15:54 — REGNUM В Воронеже в галерее Х.Л.А.М. Открылась персональная выставка Жени Музалевского «Укачивая холст» Об этом сообщает официальное сообщество события во ВКонтакте.

Женя Музалевский, выпускник Школы Родченко. Год назад у художника в выставочном зале Фонда Смирнова и Сорокина прошла выставка живописи «Мамочка». В экспозиции можно будет увидеть живопись, графику, фотографию молодого художника, а так же блокноты с записями и зарисовками.

Женя Музалевский: «Нет никакой возможности говорить о искусстве, я занимаюсь политикой и мне не хочется отвечать ничем иным кроме картины, картинки, рисунка, графики, живописи, и всего что связано с образом. Я захватываю воображаемые территории квартир, музеев, галерей, вонючих чердаков, мечтаю о том чего нет и не было. Рассуждаю о языке, последнее время мне все меньше хочется говорить».

Выставка продлится до 27 декабря 2019 года.