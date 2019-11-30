Москва, , 15:52 — REGNUM Модельер и создатель одноименного бренда Алена Ахмадуллина показала новую коллекцию весна-лето 2020, вдохновленную русской культурой. Об этом сообщает HELLO! Russia

Коллекция разделена на несколько частей: повседневные вещи, элегантные вечерние платья и линия необычной верхней одежды, в которую вошли шубы и дубленки, напоминающие национальные русские костюмы. Многие вещи выполнены в белом цвете, который традиционно символизирует чистоту. Так, белая шуба с пряжкой в форме лебедя напоминает наряд сказочной героини, а свитера из пуха норки, декорированные кружевными силуэтам птиц, не только согреют, но и украсят любой образ.

Также дизайнер по-новому взглянула на национальный русский платок. В базовой коллекции к повседневным платьям можно добавить платки разных расцветок и получить новый образ, а некоторые изделия из вечерней коллекции создают впечатление, что сделаны из яркого платка целиком.