Норидж, Великобритания, , 15:51 — REGNUM Английский исследователь обнаружил неизвестный перевод римского историка Тацита, выполненный королевой Елизаветой I. Об этом сообщает The Guardian.

Сотрудник университета Восточной Англии Джон-Марк Фило установил авторство рукописи XVII века, содержащей перевод фрагментов из сочинений римского историка Публия Корнелия Тацита. Ученый обратил внимание на особые водяные знаки в виде льва, арбалета и инициалов GB — характерные для рукописей, обращавшихся при дворе королевы Елизаветы I. Предположение о том, что перевод Тацита был составлен именно королевой, подтвердилось благодаря свидетельству ее современника Джона Клэпхема, который утверждал, что Елизавета могла свободно переводить отрывки из сочинений римского историка и упражнялась в этом из личных интересов.

Наконец, исследователь сопоставил почерк рукописи с другими, достоверно принадлежащими королеве манускриптами. Совпадение оказалось точным — фрагменты из Тацита действительно были переведены самой королевой. Более того, почерк Елизаветы I отличался высокой степенью свободы и сложен для расшифровки без специальной подготовки. Объяснением этого являлось свобода королевы от необходимости писать регулярно и элегантно, чтобы каждый мог распознать почерк.