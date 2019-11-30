Москва, , 15:36 — REGNUM Стартовал прием заявок на участие в XI российско-итальянской литературной премии для молодых писателей и переводчиков «Радуга». Об этом сообщается на сайте Литературного института имени А. М. Горького.

Участие в конкурсе могут принять писатели и переводчики в возрасте от 18 до 35 лет. Для этого необходимо до 20 января 2020 года отправить на конкурс авторский текст размером до 10 тысяч знаков. Десять лучших произведений будут опубликованы в XI выпуске литературного альманаха «Познаем Евразию». Главный приз в номинации «Проза» составит 5 тысяч евро, а в номинации «Переводчик» — 2,5 тысячи евро.

Напомним, что премия «Радуга» была создана в 2010 году Литературным институтом имени А. М. Горького и итальянской некоммерческой ассоциацией «Познаём Евразию». Партнерами премии являются фонд «Русский мир», Банк Интез и Газпромбанк.