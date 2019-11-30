Москва, , 15:35 — REGNUM 30 ноября в пространстве Blanc и White Studio на Хохловке в Москве галерея современного искусства Borsch Gallery проведёт второй аукцион современного молодого искусства в четвёртом выпуске проекта «ART лихорадка». Об этом сообщает официальный сайт галереи.

В аукционе участвуют работы молодых художников по цене до 10 000 рублей. Помимо выставки продажи — галерея представит арт-перфомансы и аудио-визуальные представления.

В рамках параллельной программы театр «Балет Москва» покажет спектакль «Барокко Бит», а бренд RigRaiser представит свою первую коллекцию.