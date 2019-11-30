Казань, , 15:30 — REGNUM 14 и 15 декабря в Центре современной культуры «Смена» в Казани пройдет XII Зимний книжный фестиваль. Программа форума будет проходить по двум направлениям — лекционное и параллельное. Об этом сообщается на сайте фестиваля.

Главной темой фестиваля в этом году является музыка и ее связь с литературой. В рамках лекционной программы будет организована работа книжной ярмарки, а также лекции, дискуссии, презентации, концерты и мастер-классы. В число гостей и участников фестиваля вошли основатель проекта «Полка» Юрий Сапрыкин, музыкальный журналист Лев Ганкин, главный редактор издания «Горький» Константин Мильчин, редактор портала N+1 Илья Ферапонтов, музыканты Ляля Кандаурова, Митя Бурмистров и многие другие.

В рамках параллельной программы, которая пройдет на территории творческой лаборатории «Угол», совместно с Beat Film Festival будут организован просмотр фильмов, приуроченных к годовщине падения Берлинской стены: «Когда я думаю о Германии ночью», «Берлинский фейсконтрольщик», «Заткнись и играй на рояле» и др.