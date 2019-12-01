1 декабря 2019 | Время чтения 5 мин

«Холодное сердце» — мультфильм, основанный на сказке «Снежная королева» Ганса Христиана Андерсена. Правда, за годы работы над сценарием и анимацией, от первоисточника остались только волшебные силы главной героини (которая из злодейки превратилась в умницу). Музыкальная история вышла в 2013 году, а продолжение мир увидел только в 2019: и оно получилось под стать первой части. Красивые песни, добрая история, смешные герои и сестринская любовь — обозреватель ИА REGNUM посмотрел новинку.

Алёна Соколова, , 12:01 — REGNUM



Утраченное Цитата из м/ф «Холодное сердце 2». реж Крис Бак, Дженнифер Ли. 2019. США

Множество раз студия Disney пыталась экранизировать сказку «Снежная королева» Ганса Христиана Андерсена, но каждый раз наброски и концепты анимации отправлялись в мусорное ведро. То приоритеты были другие, то разработчики не представляли, как сделать злодейку интересной героиней. А потом в 2013 году вышло «Холодное сердце» и по кассовым сборам и отзывам критиков стало началом «возвращения золотого века сказочной анимации». Спустя шесть лет выходит «Холодное сердце 2»: сиквел истории о снежных тайнах королевства Эрендел. Когда был опубликован первый тизер продолжения, его за сутки посмотрели более ста миллионов раз. В чем феномен истории?

«Холодное сердце» изначально вызвало шквал различных эмоций среди поклонников анимации Disney. Во-первых, впервые целиком сценарий ленты был написан женщиной — Дженнифер Ли. Более того, когда руководство проекта решило изменить сюжет, добавив родственные связи между Анной и Эльзой, главными героинями, в Disney устраивали «сестринские собрания», на которых женщины студии делились своими историями об отношениях с сестрами. Впервые среди всех историй о принцессах инструментом спасения становится не поцелуй прекрасного принца, а поцелуй родственницы (к тому же однополой). Более того; находились мнения, согласно которым мужские персонажи в «Холодном сердце» получались несуразными и бесполезными: особенность связывали с возрастающей волной феминизма в то время.

Снова вместе Цитата из м/ф «Холодное сердце 2». реж Крис Бак, Дженнифер Ли. 2019. США

Кстати, спустя год после премьеры выйдет фильм «Малифисента» — интерпретация «Спящей красавицы», к которой у публики будут те же претензии (и тот же уровень восхищения).

Но стоит признать, что разработчики Disney прежде участвовали в создании мультфильма «Храбрая сердцем» (2012, основной производитель — студия Pixar), где смелая и отважная Мерида отказывается от венца и дает фору всем своим женихам.

На мой взгляд, создатели «Холодного сердца» смогли отойти от привычного правила счастья для женских персонажей — «нужно выйти замуж и всё будет хорошо», хотя Анна выглядит сначала как девушка, весьма серьезно настроенная найти себе прекрасного принца. Но любовь может быть не только между двумя возлюбленными, но и между членами семьи — и порой она куда более крепкая.

В продолжении сказки зрители также следят за тем, как две сестры — Эльза и Анна, — раскрывают тайны своих родителей. Что в продолжении «Как приручить дракона», что во второй «Малифисенте» мир расширяется не за счет приключений, которые случаются с героями, а из-за ошибок и загадок прошлого, которые обязательно нужно исправить. Почему-то вписать в уже созданный мир огромный пласт информации всякий раз оказывается проще, чем двигать сюжет линейно: например, тот же «Гарри Поттер» постоянно повествует о новых событиях магической истории, а с детскими сказками так отчего-то стараются не делать.

Магия Цитата из м/ф «Холодное сердце 2». реж Крис Бак, Дженнифер Ли. 2019. США

И детство растает, как снег по весне

За историей взаимоотношений родителей принцесс скрывается и разгадка источника силы для Эльзы. Герои словно совсем не изменились с прошлой части фильма, хотя стали на три года старше. Кристофф пытается сделать Анне предложение, а Анна словно не замечает романтических намерений своего возлюбленного. Более того: Кристофф кажется словно бы ненужным персонажем; он становится героем-шутом, который постоянно шутит и единожды спасает одну из героинь, и в большинстве сцен не несет сюжетного смысла.

Эльза вовсю рефлексирует и поддается комплексу спасителя: ей, как старшей сестре (которая, к тому же, однажды чуть не уничтожила свое королевство), очень важно идти впереди и не подвергать опасности своих близких. Эльза хочет нести свой крест самостоятельно, но Анна — ее сестра, и игнорировать ее существование не получается.

Представители Disney на презентации мультфильма во время фестиваля Comic Con Russia 2019 объяснили, что один из основных акцентов в фильме был выставлен на фигуре Олафа: снеговик олицетворяет то, как дети-дошкольники изучают окружающий мир. Олаф ведет себя как типичная «почемучка», которой обязательно нужно разобраться в самых разных мелочах (на некоторые заявления малышей в таком возрасте родители часто не могут найти достойного ответа). Олаф сыплет случайными фактами серии «а знаете ли вы»: причем факты эти, обычно, абсолютно не подходят той ситуации, в которой оказывается герой.

Дружная команда Цитата из м/ф «Холодное сердце 2». реж Крис Бак, Дженнифер Ли. 2019. США

При этом Олаф задумывается о важных вопросах детства, дающих начало первым экзистенциальным кризисам. Каково это — взрослеть? Как постигать смысл бытия? Как смириться с тем, что всё в мире имеет конец? Дети часто приходят к взрослым с просьбами не умирать (осознание неизбежности смерти родителей всегда болезненно — здесь замешан и страх одиночества, и ужас перед цикличностью жизни). Олаф часто рассуждает с Анной о том, что случается с природными объектами с течением времени. Смена времен года — это тоже своеобразная смерть природы, например. Произведения искусства можно уничтожить. И даже дружба может оказаться не вечной. Олафу очень важно принять такое мироустройство, и дети в кинозале, наверняка, понимают его: это и их ахиллесова пята.

Забавно, но разработчики заставляют зрителей смеяться над первой частью «Холодного сердца»: сарказм по отношению к некоторым сценам из мультфильма так и сочится. То Олаф карикатурно изображает страдания Эльзы, то сама Эльза кривится, когда слышит свои первые серенады. Необязательно смотреть начало, чтобы оценить продолжение: оно получается независимым, а флэшбеки героев и постоянные объяснения «что к чему» делают для зрителя незаметными те 6 лет, что они ждали премьеру.

Добавьте к этому политические интриги и этническое разногласие — и получится интересная детская сказка. Присыпьте отличными ариями — вот и секрет тех самых «золотых» мультфильмов студии. Возможно, в сказке баланс сдвинут с внутренних трансформаций героев на экшн и развитие истории мира; возможно, «Холодное сердце 2» вышел чуть более шаблонным и поверхностным, но в нем, безусловно, осталось очарование детской диснеевской анимации, которую так уютно смотреть холодными зимними вечерами.

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