Санкт-Петербург, , 13:37 — REGNUM К 255-летию Эрмитажа 7 декабря с 10:00 до 20:00 на Дворцовой площади будут показывать фильм знаменитого бельгийского режиссера, художника, драматурга, скульптора Яна Фабра «Любовь — высшая сила» Об этом сообщает официальный Инстаграм музея.

С конца семидесятых годов Фабр пользуется большим успехом благодаря своим театральным текстам. Художник известен благодаря своему «Bic-арт». Его рисунки синей ручкой марки Bic на бумаге касаются разнообразных тем.

Выставочные и театральные проекты Фабра располагаются в крупнейших музеях мира и на важнейших фестивальных площадках. В этот раз на Дворцовой площади покажут видеопроект, в котором рыцарь в доспехах ходит по экспозиции Эрмитажа.