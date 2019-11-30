Москва, , 13:32 — REGNUM Политехнический музей и Яндекс запустили онлайн-проект «Большой музей». На сайте представлено 4 раздела: «Искусство», «История», «Антропология» и «Наука». Об этом сообщает официальный сайт платформы.

«Большой музей» — просветительский медиапроект о культурном наследии России. Платформа даёт возможность собрать из музейного или архивного материала онлайн-выставку, мобильный гид или таймлайн. Таким образом, музей предлагает музеям решения для выхода в цифровую среду.

Сайт собирает прямо на сайте тематические выставки из экспонатов разных музеев, показывает частные коллекции и рассказывает о явлениях, осмысленных наукой, но ещё не попавших в музеи.