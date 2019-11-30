Москва, , 13:01 — REGNUM 26 декабря Музейное объединение Музей Москвы представит выставку, посвященную фамильным ценностям и тому, как изменилась семья, начиная с XIX века. Об этом сообщает портал ArtTube.

Экспозиция делится на четыре тематических пространства: встреча — свадьба — рождение и воспитание детей. Каждый раздел показывает этап становления семьи. Также на выставке будет показана история 12 московских династий: купцов Бахрушиных, Сырейщиковых, Варенцовых, Челноковых, Дуровых, Никулиных и других.

Основная цель выставки — показать, как семья и фамильные ценности менялись сквозь века: от патриархального устройства до революционного союза, от советской семьи до современного брака.

Выставка продлится до 15 марта 2020 года.