Москва, , 12:56 — REGNUM На телеканале «СТС» в сериале «Ивановы-Ивановы» появится актриса Елизавета Арзамасова, получившая признание благодаря таким картинам, как «Папины дочки», «Свои дети», «Достоевский», «Братья Карамазовы» и «Под ливнем пуль». Картина повествует о двух семьях, однофамильцах, которые перепутали детей.

По сообщению российской новостной службы «Вокруг ТВ», главные роли исполнили Михаил Трухин, известный по «Сумасшедшая любовь», «Афганский излом», «Хрусталев, машину!», «Измены», Сергей Бурунов, знакомый зрителям по картинам «Остров», «Призрак», «Водитель для Веры» и «Полицейский с Рублевки», Семен Трескунов, снявшийся в «Честное пионерское» и «Призрак», Александра Флоринская, сыгравшая в «Слушатель», «Бригада» и «Убойная сила», и Анна Уколова.

В качестве создателей сериала выступили Алексей Михнович, подаривший миру сериалы «Крыша мира» и «Светофор», и Алексей Татаренко. Команду исполнительных продюсеров возглавили Эдуард Илоян, участвовавший в создании картин «Текст», «Кухня», «Мамочки» и «Как я стал русским», и Виталий Шляппо, благодаря которому свет увидел сериал «Вне игры». Режиссером стал Антон Федотов.