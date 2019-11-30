Москва, , 12:53 — REGNUM 17 декабря к 30-летию возрождения Валаамской обители Галерея Классической Фотографии представляет мультимедийную выставку «Валаам. Пространство вне времени». Об этом сообщает официальный сайт галереи.

На выставке будут представлены 3D-реконструкции фотографий Старого Валаама, современные 360-градусные VR-панорамы, подлинные отпечатки и артефакты XIX и XX веков из частных собраний, а также портретная галерея братии Валаамского монастыря современных авторов.

В проекте приняла участие группа фотографов галереи ART of FOTO Вадим Левин, Роман Землячив и Игорь Смольников. Авторы подготовили портреты, снятые в традиционной технике на крупноформатную камеру.

Выставка продлится до 30 января 2020 года.