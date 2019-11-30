Нью-Йорк, США, , 12:04 — REGNUM Руководство американской телевизионной компании HBO объявило о покупке прав на показ сериала «Ферма Белого Дома». Криминальная драма основана на реальных событиях и расскажет о расследовании зверского массового убийства, которое произошло в августе 1985 года на крупной ферме в Эссексе, Англия. В результате трагедии погибли пять человек, все являвшиеся членами одной семьи. Премьера сериала состоится в 2020 году.

По сообщению американской новостной службы Deadline Hollywood, главные роли исполнили Стивен Грэм, известный по «Это — Англия», «Большой куш», «Ирландец», «Банды Нью-Йорка» и «Подпольная империя», Джемма Уилан, знакомая зрителям по картинам «Джентельмен Джек», «Конец гребанного мира», «Игра престолов» и «Корона», Алфи Аллен, снявшийся в «Искупление» и «Еще одна из рода Болейн», Дэвид Хант, сыгравший в «Касл», «Родина» и «Безумцы», и Марк Эдди.

В качестве шоураннера выступил Крис Мркса, работавший над «Джанет Кинг», «Потерянные», «10 мгновений судьбы», «Реквием» и «Удар». Команду исполнительных продюсеров возглавила Уиллоу Гриллз, участвовавший в создании картин «Прикуп», «Пропавший без вести», «Индийское лето» и «Беглянка». Режиссером стал Пол Уиттингтон.