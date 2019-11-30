Москва, , 11:48 — REGNUM 30 ноября в московском Дарвиновском музее начинает работу выставка «Жизнь среди снега и льда», посвященная животным Арктики и Антарктики, способным жить в царстве вечного холода. Экспозиция приурочена к 200-летию открытия Антарктиды.

Как отмечают организаторы, сберечь жизненное тепло, к примеру, императорским пингвинам помогает плотное оперение, белым медведям и северным оленям — густая шуба, а моржей и тюленей спасает слой подкожного жира толщиной в несколько сантиметров.

Некоторым проще пережить холода в компании соплеменников. Считают зоологи. В большие птичьи базары собираются кайры, ипатки и другие чистиковые. В разгар зимы императорские пингвины сбиваются в большие группы и плотно прижимаются друг к другу. При этом в центре этой плотной группы температура птиц достигает +35°С.