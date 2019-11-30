Лос-Анджелес, США, , 11:45 — REGNUM Супруг актрисы Джоан Стейли подтвердил, что звезда кино и телевидения скоропостижно скончалась в возрасте 79 лет. Причина смерти пока не раскрывается. Наибольшее признание она получил за свою роль в культовом фильме «Призрак и Мистер Чикен», который вышел на большой экран в конце 1966 году. В киноленте актриса снялась совместно с легендарным Элвисом Прэсли.

По сообщению американской новостной службы Deadline Hollywood, картина повествует о молодом репортере небольшой газеты захудалого городка. Журналист получает задание от редакции провести ночь в жутком доме, который пустует с того момента, как там были совершены убийство и самоубийство. Все идет хорошо до тех пор, пока часы не пробили полночь.

Кроме того, актриса снялась в таких картинах как «Мыс страха», «Перри Мэйсон» «Завтрак у Тиффани», «Даллас», «Под прицелом», «Семейка монстров», «Долина драконов» и «Дамский угодник».