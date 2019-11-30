Лос-Гатос, США, , 11:32 — REGNUM Руководство американского потокового сервиса Netflix объявило о том, что к актерскому составу сериала «Великолепные Медичи» присоединился Тоби Регбо, получивший признание благодаря «Господин Никто», «Один день», «Испытание королевского стрелка Шарпа», «Царство» и «Последнее королевство».

Историческая драма повествует о могущественном клане флорентийских банкиров и меценатов Медичи, который переживает кризис после смерти главы семьи. Теперь надежда лежит только на юном Лоренцо, который должен спасти город и отстоять честь своего рода. Актер исполнит роль архитектора и живописца Бальдассаре Перуцци.

По сообщению американской новостной службы Deadline Hollywood, главные роли исполнили Дэниэл Шарман, известный по «Медичи: Повелители Флоренции», «Оборотень», «Древние», «Льюис» и «Война Богов: Бессмертные», Брэдли Джеймс, знакомый зрителям по картинам «Мерлин», «Родина», «Льюис» и «Я — зомби», Шон Бин, снявшийся в «Черный красавец» и «Любовник леди Чаттерлей», Рауль Бова, сыгравший в «Прости за любовь», «Под солнцем Тосканы» и «Окно напротив», и Анабель Шолей.

В качестве шоураннеров выступили Николас Мейер, работавший над сериалами «Одиссей» и «Пересекая черту», и Френк Спотниц. Команду исполнительных продюсеров возглавили Люка и Матильда Бернабей, участвовавшие в создании картин «Коко Шанель», «Золушка», «Ромео и Джульетта» и «Единственные братья». Работу над сценарием вел Марк Дентон. Режиссерами стали Серджо Мимика-Геззан, Джон Кассар и Жак Микелини.