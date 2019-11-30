Париж, , 11:24 — REGNUM В парижском Национальный центр искусства и культуры Жоржа Помпиду открылась выставка одного из ключевых представителей современного искусства Кристиана Болтански. Об этом сообщает официальный сайт центра.

Экспозиция «Faire son temps» состоит из около 50 работ французского мультимедийного художника, которые он создал за время своей карьеры, и представляет собой серии произведений, знаменующие различные стадии и переходы в его творчестве.

Ретроспектива включает в себя ряд наиболее значимых работ художника, среди которых серия «Витрины референций», «Альбом фотографий семьи Д» и инсталляция «Театр теней». Выставка была разработана самим Болтански и призвана стать путешествием в суть его работы.

Выставка продлится до 16 марта 2020 года.