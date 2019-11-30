Москва, , 11:21 — REGNUM «Мои документы» составили рейтинг посещаемости центров, где проходит выставка «Москва — с заботой об истории». 20 офисов с обновленной экспозицией посетили более 162 тысяч человек. Об этом сообщает Официальный сайт Мэра Москвы.

Самым посещаемым офисом «Мои документы», где проходит выставка, стал центр госуслуг районов Северное и Южное Тушино. Его посетили более 14 тысяч человек. На втором месте расположился центр госуслуг района Митино — более 13 тысяч посетителей. Замыкает тройку лидеров центр госуслуг «Мои документы» районов Левобережный, Молжаниновский и Ховрино — более 12 тысяч человек.

В экспозиции представлены письма с фронта, фотографии и дневники солдат, предметы быта и различные документы военного времени, которые передали москвичи в Главархив в рамках акции «Москва — с заботой об истории».