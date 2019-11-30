Москва, , 11:15 — REGNUM В Музее Москвы открылся проект Школы-студии МХАТ «Ода точности». Он приурочен к Году Театра и посвящен современным изобретателям, работающим с новыми и традиционными сценическими технологиями в театре, шоу и на концертах. Об этом сообщает официальный сайт музея.

Среди объектов экспозиции — проект светового решения спектакля «Кармен» театра Дайлес, чертежи и конструктивные разработки сценографии «Пер Гюнта» театра «Ленком», автором сценической версии которого выступил Марк Захаров. Эскизы и схемы кроя костюмов спектакля «Война и мир» Московского академического Музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко.

Кроме того, на экспозиции будут представлены художественно-технологические проекты студентов и выпускников факультета Сценографии и театральной технологии Школы-студии МХАТ, а в лаборатории сценического света можно исследовать виды освещения и театральные приборы.

Выставка продлится до 5 декабря 2019 года.