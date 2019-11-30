30 ноября 2019 | Время чтения 3 мин

В Москве проходит выставка работ Моисея Фейгина «И смеюсь, и плачу». Экспозиция приурочена к 115-ой годовщине со дня рождения художника. Историки искусства называют последним русским авангардистом. Художник в возрасте 103 лет был занесен в книгу рекордов Гиннесса как «самый старый работающий профессиональный художник». Скончался в возрасте 104 лет.

Наталья Стрельцова, , 12:50 — REGNUM В галерее ARTSTORY в Москве проходит выставка работ Моисея Фейгина «И смеюсь, и плачу». Экспозиция приурочена к 115-ой годовщине со дня рождения художника. Мастера историки искусства называют последним «бубнововалетовцем», наследником традиций русского авангарда, но творчество его гораздо глубже и многограннее, чем принято считать.

Посетители выставке работ Моисея Фейгина «И смеюсь, и плачу» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Моисей Фейгин начал свой путь с учебы во ВХУТЕМАСе в 1920-е годы, где его наставниками и соратниками были Александр Осмеркин, Любовь Попова, Аристарх Лентулов. Позже, в 1926—1928 годах он состоял в объединениях «Бытие» и «Крыло», а также в Обществе московских художников. 1930-е годы были сложным периодом для страны и для самого художника: его судили за «незаконную» службу в армии (скрыл от властей информацию о родителях-лавочниках, покинувших страну), многие друзья и коллеги были обвинены в формализме. До 1960-х годов, до самой оттепели, Моисей Фейгин был вынужден работать «на два фронта»: большую часть времени он писал картины для заработка, как правило, в обязательном стиле социалистического реализма, но обязательно оставлял время для создания, полотен для души, по большей части, пейзажей.

Моисей Фейгин. Автопортрет Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Посетители на выставке Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Несмотря на все трудности и повороты судьбы, художник прожил удивительно долгую жизнь, в возрасте 103 лет был занесен в книгу рекордов Гиннесса как «самый старый работающий профессиональный художник», и скончался в возрасте 104 лет.

Выставка «И смеюсь, и плачу» организована необычно: она состоит из двух частей, каждая из которых по-своему рассказывает о наследии Моисея Фейгина. В начале осмотра посетителей встречает лента времени, где обозначены все главные моменты жизни художника и выделены главные исторические события, безусловно повлиявшие на мастера.

Часть экспозиции занимает специально созданный для проекта лабиринт — изюминка выставки. Идея его создания возникла из желания показать зрителю драматичность и двойственность искусства художника, погрузить посетителя в сложный мир жизни и творчества Моисея Фейгина. Там никогда не знаешь, что будет ждать тебя за поворотом: какая фантазия захватит именно вас? Какой из любимых персонажей мастера вам откроется?

Персонажей в поздний период творчества художника было много. В начале 1970-х годов открылась целая галерея героев, которые единожды появившись, так и не сошли с полотен. Среди них был и Арлекин, и Дон Кихот с Санчо Панса, и Чарли Чаплин, и Маленький скрипач — все они и самостоятельные символы, и будто части какого-то восточного алфавита, где от разности сочетаний меняются значения. Художник создает целые фразы и предложения, которые зритель может при желании читать и интерпретировать, а может просто «заряжаться» картинами и получать удовольствие от работ Моисея Фейгина.

Картины автора открывают новый мир перед зрителем, театрально-цирковой, смешной и одновременно с тем трогательный и немного печальный. Даже в самых светлых и радостных работах чувствуется налет грусти, а иногда и печать тоски. Сам мастер говорил, что всю жизнь пытался написать что-нибудь веселое, но никогда не получалось, ведь это сложнее всего.

Чаплин — любимый герой художника Моисея Фейгина Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

На выставке представлена живопись и графика из собрания семьи художника и галереи ARTSTORY, из других частных коллекций. Некоторые из представленных произведений экспонировались в Третьяковской галерее и ГМИИ им. Пушкина, а некоторые выставляются впервые.

Увидеть их все, а также познакомиться с творчеством Моисея Фейгина можно до 16 февраля.

Анна Апресян