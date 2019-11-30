Рим, , 11:06 — REGNUM Печатное издание Glamour является одним из самых популярных женских журналов, он существует с 1939 года и выходит во многих станах мира, включая Россию. Однако в 2018 году закрылся американский Glamour, сейчас же объявлена дата выхода последнего номера итальянской версии журнала. Об этом сообщает Buro 24/7.

Итальянский издательский дом Condé Nast решил закрыть и сайт журнала, и его печатную версию. Один из директоров Феделе Усаи сообщил, что причиной стал устаревший формат, не удовлетворяющий запросам современности. «Главная цель Condé Nast — создавать новое. Моя основная забота сейчас заключается в создании продуктов, которые прослужат в будущем», — прокомментировал ситуацию Феделе Усаи.

Однако издательство обещало, что вложит все силы в другие проекты. Среди которых есть культовый журнал о моде Vogue Italia и популярное издание о массовой культуре и политике Vanity Fair.