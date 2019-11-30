Москва, , 11:03 — REGNUM Музей современного искусства «Гараж» открыл новую онлайн-платформу «Garage Digital». Об этом сообщает официальный сайт платформы.

Как сообщается в описании программы, «Garage Digital» объединяет художников, ученых, программистов и искусствоведов с целью изучения и поддержки новых языков визуальной культуры, возникающих в результате влияния новейших технологий и медиа на повседневную жизнь и художественную и исследовательскую практику.

Платформа рассчитана на публикацию цифрового искусства, которую она рассматривает как продукт нового мышления и современный способ проживания действительности. Платформа Garage Digital также является площадкой для размещения документальных видео и теоретических исследований. Одним из направлений Garage Digital является программа грантов для художников, работающих в области новых технологий.

Платформа также проводит офлайн-мероприятия.