Лондон, , 10:39 — REGNUM Официальный представитель продюсера и телеведущего Гари Родса подтвердил, что звезда телевидения скоропостижно скончался. Причиной смерти стало внезапное кровоизлияние в мозг. Врачи объясняют трагедию серьезным количеством стресса. Наибольшее признание он получил за свои кулинарные шоу, которые транслировал британский телеканал ITV.

По сообщению американской новостной службы Deadline Hollywood, одним из первых свои соболезнования семье и близким погибшего выразил другой известный телекулинар Гордон Рамзи, снявшийся в «Лучший повар Америки», «Массовка», «Новенька» и «Финес и Ферб».

Кроме того, Гари Родс принимал участие в съемках таких проектов как «Завтракать», «Танцы со звездами» «Это все еда», «Мистер и Миссис», «Джем», «Мастер Шеф», «Это ваша жизнь» и «Домашняя вечеринка Ноэля».