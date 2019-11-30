Санкт-Петербург, , 10:35 — REGNUM 30 ноября при поддержке Комитета по культуре Санкт-Петербурга и Общества «А-Я» начинает работу проект, посвященный 180-летию фотографии.

Он включает в себя выставку, лекции и мультимедийную часть, которая демонстрирует принцип работы фотокамеры и устройство фотоателье. Как отмечают организаторы, интерактивная модель позволит зрителям побывать «внутри» старинного фотоаппарата, попробовать его в работе и создать студийный портрет, визуально передающий особенности различных ранних техник фотопечати.

В экспозицию вошли снимки Альфреда Лоренса, Альберта Фелиша и Карла Буллы, а также работы еще не установленного авторства из альбомов, хранящихся в собрании РОСФОТО.