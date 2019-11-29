Москва, , 20:41 — REGNUM Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о создании общенационального интерактивного энциклопедического портала на основе «Большой российской энциклопедии». Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Отмечается, что портал будет создан в целях получения «постоянно актуализируемой <…> достоверной информации». Помимо этого, глава правительства распорядился создать автономную некоммерческую организацию «Национальный научно-образовательный центр «Большая российская энциклопедия».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, о создании «альтернативы «Википедии» ранее заявил президент РФ Владимир Путин. Соответствующее заявление он сделал в ходе заседания Совета при президенте РФ по русскому языку.