Кострома, , 20:31 — REGNUM Сводный хор «Созвучие», куда входят ученики костромской детской музыкальной школы № 9 и детской школы искусств № 6, стал победителем II Всероссийского конкурса вокального и хорового искусства имени Ипполитова-Иванова, — сообщает ТРК «Кострома»

Конкурс проходил в Ленинградской области, на родине Михаила Ипполитова-Иванова и был приурочен к 160-летию композитора. В конкурсной программе нужно было исполнить один романс композитора по выбору и один романс Ипполитова-Иванова.

Юные костромичи спели «Вьюгу» Юрия Тугаринова, русскую народную песню «В темном лесе», а также романс «Утро» Михаила Ипполитова-Иванова, написанный на стихи Александра Пушкина.

Костромские вокалисты получили признание жюри и диплом I степени Всероссийского конкурса.