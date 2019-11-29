Москва, , 19:23 — REGNUM С 31 марта по 4 апреля 2020 состоится одно из главных модных событий России — Mercedes-Benz Fashion Week Russia, даты нового сезона установила Национальная палата моды. Об этом сообщает Fashion Network.

В последние годы Неделя моды перестает быть просто площадкой для презентации новых коллекций и просмотра дефиле. В этом сезоне организаторы планируют устроить более 100 мероприятий самой разной направленности: образовательные лекции и форум Fashion Futurum, магазины с дизайнерской одеждой, выставки и перформансы.

Известно, что участие в шоу планируют принять более 100 российских и зарубежных дизайнеров. Важным событием также станет мероприятие Global Talents, на котором самые талантливые и молодые дизайнеры со всего мира впервые продемонстрируют свои работы.