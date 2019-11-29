Иркутск, , 19:19 — REGNUM Известный сербский режиссёр авторского кино Эмир Кустурица заявил, что в его будущей экранизации своего романа по мотивам «Преступления и наказания» будут сниматься и российские актеры. Об этом пишет интернет-портал ПрофиСинема.

Эмир Кустурица заявил, что в его фильме точно будут играть российские артисты, режиссёр уверен в том, что роль Порфирия Петровича совершенно точно будет играть российский артист. Сам режиссёр сниматься в фильме не собирается.

Кустурица планирует завершить работу над своим новым романом в первой половине 2020 года, а затем думать о съёмках фильма. При этом режиссёр не уточняет, в какой стране будет сниматься картина.