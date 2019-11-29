Москва, 29 ноября 2019, 19:15 — REGNUM Российский мультсериал «Маша и Медведь» вошёл в мировой топ-5 востребованных шоу для детей, сообщает 29 ноября Animaccord.
По данным опроса аналитиков Parrot Analytics, проведённого 20 октября — 18 ноября 2019 г., российский сериал вышел на пятое место среди 20 тысяч детских шоу. Учитывались вкусы аудитории с двух до 11 лет.
Напомним, в начале текущего года «Маша и Медведь» попал в Книгу рекордов Гиннеса в категории «самый просматриваемый анимационный ролик на YouTube».
Читайте подробнее: Мультфильм «Маша и Медведь» попал в Книгу рекордов Гиннеса
Читайте ранее в этом сюжете: Серию «Маша плюс каша» посмотрели 4 млрд пользователей YouTube