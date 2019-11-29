История вопроса

В мире существует огромное количество различных рейтингов. Международные организации, СМИ, спецслужбы, статистические и социологические агентства расставляют страны в своих рейтингах, руководствуясь ими же самими созданными методиками. Зачастую сами показатели являются сугубо идеологическими, в некоторых случаях результаты сложно проверить, а такие показатели, как «уровень счастья» или «эффективность правительства» вообще трудно рассматривать всерьёз.

Благодаря наукообразности системы рейтингов, в большинстве случаев читатель относится к ним некритично. Особенно такой читатель, который готов верить в любую негативную информацию о России.

Как правило, большинство зарубежных составителей рейтингов составляют их так, чтобы высшие места занимали страны Запада, а после них – страны, во всём послушные Западу. Поэтому Россия в таких рейтингах обычно находится на низких позициях.

В легко проверяемых количественных рейтингах у России всё достаточно понятно. Например, никого не удивит, что Россия занимает первое место в мире по запасам, добыче и экспорту многих полезных ископаемых. Также обычно не вызывают вопросов рейтинги по площади территории, количеству населения, количеству городов-миллионников и т.п.

В то же время, в западных рейтингах Россия занимает первое место по числу разводов, смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, количеству абортов, и даже по такому интересному показателю, как количество автомобилей-иномарок с истекшим сроком эксплуатации.

Читая новость об очередном присвоении России какого-то места в рейтинге, следует понимать контекст происходящего, трезво оценивать неангажированность и авторитет организации, составившей рейтинг. К примеру, в «Глобальном рейтинг миролюбия», представленном Институтом экономики и мира (IEP) в Лондоне, Россия заняла 154 место. Ниже оказались только страны, в которых многие годы идут кровопролитные войны. По этому случаю можно судить о том, чего стоят такие рейтинги.

