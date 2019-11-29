Москва, , 19:13 — REGNUM Российский дизайнер Игорь Гуляев покажет коллекцию одежды, на создание которой его вдохновила любимая всей страной передача для детей «Спокойно ночи, малыши». Об этом сообщает Fashion United.

3 декабря состоится презентация коллекции в московском ГУМе. Помимо моделей, среди которых будут дети известных артистов, по подиуму в самых модных образах пройдутся и легендарные Хрюша, Степашка, Каркуша и Филя.

Вещи будут предназначены как для детей, так и для взрослых. Но все они будут отличаться яркими красками, смелыми принтами и современным дизайном в сочетании с обаянием родных телегероев.