Москва, , 18:47 — REGNUM В галерее современного искусства BIS ART на Винзаводе открылась выставка «Есть ли жизнь после пластика?». Экспозиция посвящена актуальным проблемам экологии, в частности загрязнению окружающей среды. Об этом сообщает официальная страница события в Facebook.

Выставка представляет работы в разных техниках. Участниками проекта выступают итальянский художник Нико д’Оранж, представляющий свою диджитал работу, Ирина Гейнц, показавшая проект «Что останется после меня», Анастасия Чарина с проектом «Береговая линия».

Также выставка предлагает работы, скрытых от глаз целлофановой занавесью: диптих Екатериной Борцовой и графику трансцендального художника Романоза, сопровождаемую перформансом в последний день работы экспозиции.

Выставка продлится до 8 декабря 2019 года.