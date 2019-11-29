Москва, , 18:03 — REGNUM 3 декабря Московский музей современного искусства и Фонд AVC Charity представляют выставку «ЗДаневич: ЗДесь и сейЧАС», посвященную грузинскому и французскому писателю, теоретику русского авангарда, издателю и художнику Илье Зданевичу. Об этом сообщает официальный сайт музея.

Пространство экспозиции «ЗДаневич: ЗДесь и сейЧАС» состоит из пяти тематических разделов. Первая зона посвящена авторским книгам Ильи Зданевича. Во второй зоне представлен оммаж художнику, созданный в жанре livre d’artiste современными художниками.

Третий раздел выставки подробно рассказывает о сборнике «Поэзия неведомых слов», задуманном Ильей Зданевичем как ответ на набирающее силу в середине 1940-х годов в Париже движение леттризма. Следующий, биографический, раздел выставки рассказывает об этапах жизни Зданевича, а завершают выставку работы современных художников, развивающие идеи Зданевича.

Выставка продлится до 2 февраля 2020 года.