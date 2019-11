Москва, , 17:02 — REGNUM С 28 ноября по 15 декабря в Центре фотографии им. братьев Люмьер в Москве будет проходить выставка фотографий «In Between the Ends of a Rainbow». Об этом сообщает официальный сайт музея.

На выставке представлены работы финских фотографов Йоханнеса Ромппанена, Аки-Пекки Синикоски и Юусо Вестерлунда, представивших свои семейные снимки. Выставка приурочена к выходу книги о равноправном родительства «Nordic dads. 14 историй о том, как активное отцовство меняет жизнь детей и их родителей».

История Йоханнеса Ромппанена также вошла в одну из глав книги: «Порой очень важно делиться тем, о чем другие молчат: жизнь людей с ограниченными возможностями часто скрыта от посторонних глаз. Я раскрываю свой семейный альбом в надежде показать, что жизнь с реанимациями и врачами может быть такой же обычной повседневной жизнью».