ш. Нью-Йорк, , 16:59 — REGNUM 7 декабря Музей Эдварда Хоппера в штате Нью-Йорк, представит фотовыставку легендарного мастера Родни Смита, охватывающую 45 лет карьеры американского фотографа-сюрреалиста. Об этом сообщает портал Интерьер+Дизайн.

Как отмечают искусствоведы, Родни Смит — один из ключевых ретро-фотографов в мире. За свою многолетнюю карьеру он получил 75 различных премий в области фотоискусства. В первой в США ретроспектива именитого фотографа представлено 20 фотографий.

Из официального сайта Родни Смита: «Всем, всем всем! Интровертам, экстравертам, экстра-экстравертам! Мы готовы Вам предложить меняющий Вашу жизнь воркшоп! Правда, мы не знаем, пока где. Но знаем когда! Так что приберегите ваши деньжонки для чего-то более важного, чем диета, фейслифтинг или даже подтяжка живота».

Выставка продлится до 8 марта 2020 года.